وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الإماراتية إعادة تأهيل جامع النوري

2021/11/18 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم

الخميس، مع نظيرته الاماراتية إعادة

تأهيل جامع النوري.

وذكر بيان لوزارة الثقافة، ان "ناظم،

التقى، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة

الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، على

هامش

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