التخطيط تكشف عن أكثر من 6 آلاف مشروع قيد التنفيذ

2021/11/18 | 12:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن وجود أكثر من 6 آلاف مشروع قيد التنفيذ.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الانباء العراقية، ان “هناك اكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ”، لافتا الى ان “أولوية الوزارة هي كيفية إمضاء هذه المشاريع وضمان عدم توقفها أمام أي ظرف مالي أو أي …

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