كربلاء.. الحي الصناعي يغرق بقطرتي مطر ومطالب بتعبيد طرقه

2021/11/18 | 12:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشوارع اصبحت عبارة عن حفر كبيرة.

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