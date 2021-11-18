2021/11/18 | 12:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب من البصرة يحصل على الميدالية الفضية عن مشروعه (سكيور هيرو)) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DRLS8Gm52AE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب من البصرة يحصل على الميدالية الفضية عن مشروعه (سكيور هيرو)) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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