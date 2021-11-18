شاهد بالفيديو.. شباب عراقيين ينقلون مهاراتهم في تصليح السيارات الى أوروبا

2021/11/18 | 12:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FECpoQQ-is8

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