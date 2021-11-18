2021/11/18 | 12:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 13 ساعة

وفاة احد ابطال باب الحارة عن 61 عاماً

منذ 14 ساعة

روسيا تطلق عطرا برائحة مقاتلة “كش مات”

منذ 16 ساعة

الجمعة..



العالم يترقب ظاهرة فلكية نادرة

منذ 16 ساعة

تحذيرات من مخاطر تهدد ملايين الأجهزة عبر البلوتوث

منذ 17 ساعة

لأول مرة..



تأكيد “اكتشاف هام” على القمر

منذ 18 ساعة

منافس قوي لهواتف سامسونغ وهواوي يكتسح الأسواق

منذ 19 ساعة

العثور على “زائر مزعج” في دماغ “رجل سليم”

منذ 23 ساعة

تنفيذ عملية امنية واسعة في ديالى بمساندة جوية

منذ 24 ساعة

الشرق للأخبار تحتفل بمرور عام على انطلاقها

منذ يومين

كيف سيؤثر التضخم في الولايات المتحدة على سعر “البيتكوين”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول: القبض على 5 ارهابيين في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول: القبض على 5 ارهابيين في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).