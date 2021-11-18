زيدان والجبوري يبحثان ملفات مكافحة الفساد الاداري في نينوى

2021/11/18 | 12:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الخميس، محافظ نينوى نجم الجبوري والمدير التنفيذي للجنة العليا لاعمار الموصل عبد القادر الدخيل.

وذكر بيان للقضاء انر”اللقاء بحث ملفات مكافحة الفساد الاداري في المحافظة.



ولضمان سلامة صرف الاموال المجمدة المخصصة الى اعمار المحافظة، اوعز رئيس المجلس بتشكيل هيئة من الادعاء العام في المحافظة لمراقبة الية صرف هذه الاموال والشركات التي سوف تحال اليها المشاريع اضافة الى السياقات القانونية الواجب اتباعها في احالة المشاريع”.

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