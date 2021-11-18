القضاء الأعلى يوجه بتشكيل هيئة من الادعاء العام لمراقبة صرف الأموال المجمدة في نينوى

2021/11/18 | 12:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بتشكيل هيئة من الادعاء العام لمراقبة صرف الأموال المجمدة في محافظة نينوى.وجاء في بيان لمجلس القضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس القضاء الاعلى استقبل، اليوم، محافظ نينوى نجم الجبوري والمدير التنفيذي للجنة العليا لاعمار الموصل عبد القادر الدخيل، وبحث معهم ملفات …

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