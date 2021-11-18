شاهد كيف تمت معاقبة نائب أمريكية رفضت ارتداء الكمامة في الكونغرس

2021/11/18 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائب الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين إنها تكبدت غرامات بآلاف الدولارات لرفضها ارتداء الكمامة داخل مجلس النواب الأمريكي وكشفت أنها لم تحصل على التطعيم.

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