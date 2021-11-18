زيدان يوجّه بتشكيل هيئة من الإدعاء العام بنينوى لمراقبة صرف الأموال المجمّدة

2021/11/18 | 12:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجَّه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، بتشكيل هيئة من الإدعاء العام في نينوى لمراقبة آلية صرف الأموال المجمدة المخصصة لإعمار المحافظة.وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “زيدان استقبل محافظ نينوى نجم الجبوري والمدير التنفيذي للجنة العليا لإعمار الموصل عبد القادر الدخيل”، مبيناً، انه “جرى بحث ملفات مكافحة الفساد الإداري في المحافظة”.[…]

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