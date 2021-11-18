العثور على عبوات ناسفة ورمانات 'مگنايتين' امريكية الصنع في نينوى

2021/11/18 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، العثور على عبوات ناسفة ورمانات مگنايتين امريكية الصنع في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر ف2 ل مش73فق15تفيد بوجود كدس عتاد في محيط ناحية العياضية التابعة الى قضاء تلعفر على الفور خرجت إلى المنطقة المُشار إليها آنفاً وبعد البحث والتفتيش تم العثور على عبوة ناسفة عدد(8) وحزام ناسف عدد(1) ومقذوف مدفعية عيار 155 ملم عدد(1) ورمانة مگنايتين امريكية الصنع عدد(3)".

واضاف البيان، انه "تم معالجة وتفجير المواد اعلاه من قبل مفرزة المعالجة فق 15 دون حادث يذكر".

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