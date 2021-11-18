مؤسسة دولية تتبرع بـ250 مليون دولار لدعم المزارعين في العراق

2021/11/18 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تبرعت مؤسسة بيبسكو، بمبلغ قيمته 250 ألف دولار لدعم المزارعين المتضررين من الصراعات وتغيّر المناخ في العراق.

وذكر بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مؤسسة بيبسكو، الذراع الخيرية لشركة بيبسكو، قدمت تبرعاً بقيمة 250 ألف دولار أميركي لتمكين برنامج الأغذية العالمي من توسيع مبادرته المتواصلة في العراق (المساعدات الغذائية مقابل بناء الأصول)، والتي تسعى إلى مساعدة المجتمعات الريفية بالاعتماد على ذاتها والصمود في وجه الكوارث والصدمات، كتغيّر المناخ".

وأشار الى أن "هذه المبادرة حصلت على دعمٍ من كبار المسؤولين الحكوميين في العراق ومجلس الأعمال العراقي الأميركي".

وأضاف أن "هذا التعاون سيتيح للمزارعين العراقيين من أصحاب الحيازات الصغيرة، إقامة روابط قوية مع السوق، والحصول على التمويل الضروري لأعمالهم الزراعية، وزيادة جودة محاصيلهم، وتحقيق تقدم على صعيد مقاربة معايير الغذاء والسلامة الدولية للزراعة المستدامة".

وأوضح أن "برنامج الأغذية العالمي من خلال دعم مؤسسة بيبسكو، سيوفر التدريب والخبرات الفنية اللازمة للمزارعين، وأفضل الممارسات الزراعية، مثل الاستخدام المستهدف للري والأسمدة ،فيما ستقوم شركة بيبسيكو بشراء محصول البطاطا من المزارعين لاستخدامه في إنتاج الأغذية، ما يساعد في تعزيز سبل معيشة المزارعين".

ونقل البيان عن نائب رئيس شركة بيبسكو للشؤون المؤسسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وائل إسماعيل، قوله "نحن سعداء للغاية للتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للمساعدة في دعم القطاع الزراعي في العراق وبناء سبل عيش مستدامة، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تركز على القضاء على الجوع وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع".

وأكد أن "هذه الشراكة مثال رائع على أهمية تعاون القطاعين العام والخاص لمعالجة قضية عالمية ملحّة، ألا وهي انعدام الأمن الغذائي، وسيكون لهذه الشراكة تأثير كبير على عشرات الآلاف من سكان المجتمعات المحلية".

وتأتي هذه الشراكة في إطار ستراتيجية الزراعة الإيجابية (Pep+) لشركة بيبسكو، والتي تركز على ممارسات الزراعة المتجدّدة وتمكين المجتمعات الزراعية من تحسين سبل عيش أكثر من 250,000 شخص يعملون في سلسلة التوريد الزراعية للشركة، وتحقيق هدف الشركة في الوصول إلى نسبة 100٪ من المكونات الرئيسة لأغذيتها بشكل مستدام بحلول العام 2030.

ويندرج أكثر من 32000 مزارع في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا تحت مظلة برنامج الزراعة المستدامة لشركة بيبسكو، والذي يركز على تبني ممارسات زراعية مسؤولة قادرة على تنمية غلال المحاصيل، وتحسين سبل عيش المزارعين، وتعزيز مستويات احترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة المحلية والموارد الطبيعية.

من جهته اعرب ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي، عن ترحيبة بالشراكة الجديدة مع الشركة، موضحاً أن "شركة بيبسكو ومن خلال تبادل الخبرات والموارد مع برنامج الأغذية العالمي والمجتمعات المحلية في العراق، ستساعد في بناء نظام غذائي أكثر استدامة، وتوفير حلول لصغار المزارعين بما يمكّنهم من زيادة إنتاجية أراضيهم، وتحسين دخلهم من خلال توفير روابط أفضل مع السوق، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير حياتهم، هذا التعاون في سبيل تحقيق الهدف المشترك، يسلط الضوء على التأثير الكبير لمشاركة القطاع الخاص في المنطقة".

الجدير بالذكر أن مؤسسة بيبسكو كانت ومنذ فترة طويلة، شريكاً وداعماً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إذ دعمت المؤسسة مهمة برنامج الأغذية العالمي وبرامجه منذ العام 2006، من خلال تقديم تمويلات تزيد على 12.2 مليون دولار أميركي، بما في ذلك منح وتبرعات من موظفي الشركة.

وتعد المبادرة الجديدة جزءاً من التزام بيبسكو العالمي "الغذاء من أجل الخير"، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة، والاستفادة من التعاون مع شركاء محليين.

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