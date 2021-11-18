الغانمي يصدر توجيهاً حول المناصب والترقيات في وزارة الداخلية العراقية

2021/11/18 | 13:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، باستئناف النقل وحركة الملاك للحالات الضرورية الخاصة بإسناد المناصب والترقية في تشكيلات الوزارة.

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وقال الغانمي في بيان، تلقاه "ناس" (18 تشرين الثاني 2021)، انه "نظراً لوجود حالات تستوجب النقل، وجهنا باستئناف النقل وحركة الملاك للحالات الضرورية الخاصة بإسناد المناصب والترقية في تشكيلات وزارة الداخلية".

واضاف "إننا نعمل جاهدين من أجل إعطاء حقوق جميع العاملين في وزارة الداخلية والنظر بالطلبات كافة، لكي ينالوا استحقاقهم".

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