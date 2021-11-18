مسألة الشعب الكردي المظلوم - مصعب قاسم عزاوي

2021/11/18 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى الطبيعة المتقلبة الوجوه في علائق الشعب الكردي بأقرانه في العالم العربي من جهة، وأولئك القائمين على مفاصل الحل والعقد في دول الأقوياء، وأعني بالخاصة هنا الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى؟مصعب قاسم عزاوي: لا بد عند النظر في مسألة الشعب الكردي والقضية الكردية عموما ......





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