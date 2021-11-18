تهشّم صورة المثقف - حسن مدن

2021/11/18 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن بعيد انتخابه بقليل رئيساً للجمهورية الفرنسية تلقى فرانسوا ميتران دعوة من مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا في حينه، لزيارة لندن .



هناك طلب ميتران اللقاء بعدد من مثقفي البلد، فرد عليه موظفو 10 داونينغ ستريت بأنهم ربما يجدون له كُتَّاباً أو مؤرخين أو فلاسفة أو باحثين، ولكن ليسوا مثقفين .



كان هؤلاء الموظفون يعرفون أنهم يخاطبون رئيساً لبلد، للثقافة فيها موقع القلب، وأن ميتران بصفته زعيماً للحزب الاش ......





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