ارقام مرعبة.. الداخلية تكشف حصيلة مكافحة المخدرات في سنتين

2021/11/18 | 13:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر المواد رواجاً هي "الكريستال، الحشيش، الأفيون، والهيرويين".

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