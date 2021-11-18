عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن التظاهرات

2021/11/18 | 13:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، استمرار القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية في العاصمة بغداد.

وقال اعلام القيادة في بيان اليوم، (18 تشرين الثاني 2021)، انه "تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بقوات حفظ القانون تواصل تنفيذها لخطط تأمين الحماية للتظاهر السلمي وسط العاصمة بغداد، حيث واصلت قواتنا الأمنية توفير مستوى عال من الحماية بالقرب من مكان تواجد المتظاهرين تهدف لخلق أجواء آمنة للتظاهر".

وأضاف البيان، "وكما هو معتاد تم التوجيه بالتعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وباشراف القادة والامرين المتواجدين على رأس قطعاتهم، بالإضافة الى تسهيل عمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية الراغبة بتغطية التظاهرة".

وأوضح البيان، ان "التظاهر السلمي المنطلق وفق إجراءات وضوابط رسمية، حق كفله الدستور العراقي".

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