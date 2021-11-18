العراق: حملة اعتقالات تطال 'تجار'.. ما السبب؟

2021/11/18 | 13:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة ميسان، الخميس، القاء القبض على 20 تاجرا من المتلاعبين باسعار مادة الطحين.

وقال معاون مدير قسم مكافحة الجريمة المنظمة في ميسان، احمد حاتم للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (18 تشرين الثاني 2021)، إن "قسم مكافحة الجريمة، نفذ حملة لمراقبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما مادة الطحين في علاوي بيع الحبوب والطحين في مركز مدينة العمارة"، مبينا، انها "اسفرت عن اعتقال 20 تاجرا من المتلاعبين بالاسعار".

وأضاف حاتم، ان "الحملة، جاءت بالتزامن مع ارتفاع مادة الطحين وتهدف للسيطرة على الأسعار"، مشيرا الى "تشكيل مفارز جوالة في مناطق بيع تلك المواد ونشر عناصر امنية في السيطرات الخارجية لمنع خروج مادة الطحين الى خارج المحافظة بناء على توجيه وزاري".

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