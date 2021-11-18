2021/11/18 | 13:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ousHrBCQ9hM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي مميز .. "عباس الدوغاني" موهبة غنائية يفاجئ كل من يسمعه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي مميز .. "عباس الدوغاني" موهبة غنائية يفاجئ كل من يسمعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).