طائرة عراقية تتوجه لبيلاروسيا لإجلاء 430 عراقيا تقطعت بهم السبل

2021/11/18 | 13:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوجه طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا.

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