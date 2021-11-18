استياء لاعبي الخطوط بعد الانسحاب من دوري السلة

2021/11/18 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أعرب لاعب نادي الخطوط الجوية بكرة السلة حمزة محمد، عن استيائه من قرار ادارة النادي بالانسحاب من منافسات الدوري الممتاز.وقال محمد في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" قرار الانسحاب من الدوري كان قراراً مفاجئاً ومؤلماً، بدد احلام اللاعبين بتشكيل فريق قوي قبل انطلاق المنافسة التي تعد مصدر رزق لجميع اللاعبين الذين اعتادوا ممارسة هذه الرياضة".وبين محمد ان" الاستعدادات للموسم كانت بسيطة ولم يجلب الفريق اي محترف في المباريات لذا لم نتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة"،موضحاً ان" الادارة اتخذت هذا القرار من دون تبليغ اللاعبين قبل يوم المباراة، بل كانت هنالك اخبار بشأن تعيين مدرب جديد للفريق ".واضاف محمد انه" مازال الموضوغ غير واضح بما يخص استحقاقات اللاعبين ولم يصدر اي توضيح من قبل الادارة ، حيث تم الانسحاب يوم 15 من الشهر الحالي وهنالك مستحقات ورواتب في ذمة الادارة"، مشيرا الى ان" اللاعبين وقعوا على عقود لموسم كامل ولم نتسلم إلا راتب شهر واحد".وقدم محمد مناشدة لمعنيين بالرياضة ووزير الشباب عدنان درجال ورئيس اتحاد كرة السلة بالوقوف بجدية لتجاوز محنة اللاعبين .

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