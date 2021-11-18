قيادة فرقة الرد السريع تواصل تطهير البساتين والقرى في ديالى‎‎.. فيديو

2021/11/18 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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لليوم الثاني على التوالي اعلنت قيادة فرقة الرد السريع مواصلة تطهير البساتين والقرى في محافظة ديالى، واوضحت القيادة انه تم العثور على اثنتي عشرة عبوة ناسفة وعبوتين اسطوانيتين اضافة الى دور مفخخة وعدد من المضافات الارهابية.

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