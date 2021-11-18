توجيه جديد من وزير الداخلية يخص التنقلات

2021/11/18 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، باستئناف النقل وحركة الملاك للحالات الضرورية الخاصة بإسناد المناصب والترقية في تشكيلات الوزارة.

وقال الغانمي في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "نظراً لوجود حالات تستوجب النقل، وجهنا باستئناف النقل وحركة الملاك للحالات الضرورية الخاصة بإسناد المناصب والترقية في تشكيلات وزارة الداخلية".

واضاف "إننا نعمل جاهدين من أجل إعطاء حقوق جميع العاملين في وزارة الداخلية والنظر بالطلبات كافة، لكي ينالوا استحقاقهم".

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