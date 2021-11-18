2021/11/18 | 13:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BFCXmB7HTTQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص للفنان هيبت البدر في برنامج اعتذار - يأتيكم غدا السبت عند الساعة 10 مساءً على قناة زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص للفنان هيبت البدر في برنامج اعتذار - يأتيكم غدا السبت عند الساعة 10 مساءً على قناة زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).