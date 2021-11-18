2021/11/18 | 13:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت صحيفتا الرأي والقبس الكويتيتان، الخميس، إن النيابة العامة الكويتية أمرت بحبس 18 متهما في قضية تمويل حزب الله اللبناني.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت صحيفة القبس أن "النيابة العامة قررت حبس 18 متهما في تمويل حزب الله 21 يوما، وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق" وأضافت أنهم متهمون في "ثلاث تهم أمن دولة، وهي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر".

وأبقت الكويت لفترة طويلة على التوازن في علاقتها بجارتيها الكبيرتين لكنها في عام 2016 أدانت مجموعة من الشيعة الكويتيين بالتجسس لصالح إيران وحزب الله واتهمت طهران في ذلك الوقت بالعمل على زعزعة استقرارها.



ونفت إيران أي صلة لها بالأمر.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أُفرج عن العديد من المدانين في هذه القضية بموجب عفو أصدره أمير الكويت من أجل حل أزمة داخلية بين الحكومة ومشرعين معارضين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيابة العامة الكويتية تقرر حبس 18 متهماً بتمويل حزب الله اللبناني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيابة العامة الكويتية تقرر حبس 18 متهماً بتمويل حزب الله اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).