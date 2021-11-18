الزراعة توضح خطتها الزراعية للموسم الشتوي

2021/11/18 | 13:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت الخطة الزراعية التي وضعها وزارتا الموارد المائية والزراعة بتخفيض نسبة زراعة المساحات الزراعية في البلاد الى النصف انتقادات حادة.

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