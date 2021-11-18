إعدام رجل في ولاية أميركية

2021/11/18 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ديفيد كوكس (50 عاما)، حقنة قاتلة في سجن بارتشمان، وهو سجن مكتظ في هذه الولاية الجنوبية المحافظة، وأعلنت وفاته عند الساعة 18:12 بالتوقيت المحلي.

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