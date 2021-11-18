بالأرقام.. NRT ينشر تفاصيل عودة المهاجرين العراقيين من بيلاروسيا

2021/11/18 | 14:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القنصل الفخري البيلاروسي ماجد القيسي، الخميس، عدد المهاجرين العراقيين الذين سيعودون إلى البلاد اليوم.

وقال القيسي لـNRT عربية اليوم، (18 تشرين الثاني 2021)، ان "430 مهاجرا سيعودون اليوم الى العراق، و1000 مهاجر تم توثيق اسمائهم من اجل العودة".

وأضاف، ان "العدد الكلي للذين صعدوا الى الطائرة 372 مهاجرا عراقيا"، مشيرا إلى ان "أغلب العائدين هم من الكورد، وعدد منهم سيهبط في مطار بغداد لانهم خائفون"، دون ذكر سبب الخوف.

وتابع، ان "هناك اعدادا كبيرة من المهاجرين تمكنت من الوصول الى اوروبا بشتى الطرق".

وأوضح القيسي، ان "توافد المهاجرين الى حدود بيلاروسيا لايزال مستمرا وليس هناك اي خطة محكمة من قبل الحكومة العراقية".

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