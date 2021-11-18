الداخلية تصدر توجيها بشأن النقل وحركة الملاك

2021/11/18 | 14:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الخميس، باستئناف النقل وحركة الملاك للحالات الضرورية، مشيرا إلى ان ذلك جاء من أجل إعطاء حقوق جميع العاملين في الوزارة.

وقالت الداخلية في بيان اليوم (18 تشرين الثاني 2021)، أنه "نظرا لوجود حالات تستوجب النقل، وجه وزير الداخلية باستئناف النقل وحركة الملاك للحالات الضرورية الخاصة بإسناد المناصب والترقية في تشكيلات وزارة الداخلية".

وأضاف البيان، ان "ذلك جاء من أجل إعطاء حقوق جميع العاملين في وزارة الداخلية والنظر بالطلبات كافة، لكي ينالوا استحقاقهم".

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