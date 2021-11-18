العثور على وكر للعصابات الإرهابية المهزومة وصواريخ قاذفة في كركوك

2021/11/18 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الداخلية، ان الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على وكر للعصابات الإرهابية المهزومة وصواريخ قاذفة في محافظةكركوك.

وذكرت الوزارة في بيان ان “قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة والجهدالاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة ، نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة ( الهاشمية) بناحية الرياض في كركوك”.

واشارت الى ان “نتائج التفتيش اسفرت عن العثور على وكر للعصابات الإرهابية المهزومة يحتوي على صاروخي قاذفة، بندقية كلاشنكوف،مخزني بندقية كلاشنكوف، ملابس (زي قندهاري)، 14 دائرة كهربائية تستخدم للتفجير، درع نسيجي، 3 جواز سفر،4 فلاش ميموري، 3 قرص CDو 5موبايل مختلف الانواع.



تم تدمير الوكر والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة”.

وبينت ان “قوة أخرى من اللواء الآلي الثاني للفرقة بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، نفذت عملية أمنية للبحث عن المطلوبين وبسطسلطة القانون في منطقة حافة وادي(نهر العباسي) ضمن قاطع عمليات كركوك”.

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