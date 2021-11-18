عشيرة أردنية تتبرأ من مشتبه به بتنفيذ هجوم

2021/11/18 | 14:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرأت عشيرة السويلميين الأردنية، من المشتبه به بتنفيذ تفجير عبوة ناسفة في مدينة ليفربول البريطانية الأحد، فيما من المتوقع أن تصدر في وقت لاحق بيانا رسميا، بحسب سالم السويلميين أحد وجهاء العشيرة .

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