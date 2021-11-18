الناطق باسم القائد العام: القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظات

2021/11/18 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الخميس، عن القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وذكر رسول في بيان أن جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عمليات اجتثاث عناصر عصابات داعش الإرهابية في مُحافظة الأنبار، التي انطلقت في ضوء المعلومات الدقيقة، إذ تم القبض على 5 إرهابيين في أقضية مُختلفة من المُحافظة.



واضاف انه تم ايضاً القبض على إرهابيين أثنين في مُحافظتي كركوك ونينوى.

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