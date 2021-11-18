2021/11/18 | 14:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة شحنة منتجات زراعية الى ايران عبر منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة شحنة منتجات زراعية الى ايران عبر منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).