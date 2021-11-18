وزير الداخلية يوجه باستئناف النقل وحركة الملاك للحالات الضرورية

2021/11/18 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، باستئناف النقل وحركة الملاك للحالات الضرورية في تشكيلات الداخلية.وذكر بيان للوزارة، أنه “نظراً لوجود حالات تستوجب النقل، وجه وزير الداخلية باستئناف النقل وحركة الملاك للحالات الضرورية الخاصة بإسناد المناصب والترقية في تشكيلات وزارة الداخلية”.واضاف، أن “ذلك جاء من أجل إعطاء حقوق جميع العاملين في وزارة […]

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