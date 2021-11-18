2021/11/18 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _9kFFc_4dMw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوري الكوردستاني الممتاز لكرة القدم.. نادي أربيل يفوز على مضيفه سوران بهدف نظيف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدوري الكوردستاني الممتاز لكرة القدم.. نادي أربيل يفوز على مضيفه سوران بهدف نظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).