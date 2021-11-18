إسرائيل.. اعتقال عامل بمنزل وزير الدفاع حاول التخابر لصالح إيران

2021/11/18 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، أنه أحبط محاولة أحد العاملين في صيانة وتنظيف منزل وزير الدفاع بيني غانتس للتخابر لصالح إيران.

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