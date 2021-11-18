أوكرانيا تسعى للحصول على أسلحة إضافية لمواجهة أنشطة روسيا

2021/11/18 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كييف الخميس، أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الصحافيين أن كييف تسعى إلى دعم سياسي واتفاقيات لـ”إمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية”.

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