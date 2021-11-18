الكشف عن لائحة مشاريع العمارة الأبرز للفوز بجائزة

2021/11/18 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ترشيح معرض فني ألماني وجسر خالٍ من المركبات في الدنمارك ومستشفى بعيد في بنغلاديش لجائزة مرموقة تقديراً لأفضل تصميم معماري جديد في العالم..إليك التفاصيل!

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