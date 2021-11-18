إعلام: ميلان يجدد عقد “السلطان” رغم بلوغه الأربعين

2021/11/18 | 14:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أثبت الكثير من الرياضيين أن العمر مجرد رقم بتأديتهم أفضل مستوياتهم في مراحل متقدمة من العمر، وعند الحديث عن الأساطير الذين أبوا أن يشيخوا، يتبادر إلى الذهن العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فرغم أنه في العقد الرابع من عمره، فلا يزال يزاحم الشباب في ناديه “أيه سي ميلان” والمنتخب السويدي.وقال تقرير صحفي إيطالي، إن […]

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