تربية كردستان تصدر قراراً للمعلمين الممتنعين عن أخذ اللقاح

2021/11/18 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل ـ واع ـ ايفان ناصر حسين

حذرت وزارة التربية والتعليم في اقليم كردستان، اليوم الخميس، المعلمين الممتنعين عن اخذ لقاح كورونا باتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.

وقال وزير تربية الاقليم آلان حمه سعيد، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعلمين الممتنعين عن اخذ لقاح كورونا سيحاسبون ضمن السلطة القانونية والاجراءات الممنوحة لمديري التربية في محافظات الاقليم".

وأضاف، أن "الوزارة حددت الأول من شهر كانون الأول 2021 موعداً اخيراً للمعلمين غير الملقحين".

وفي سياق متصل، أكد سعيد أن "التربية عازمة على حل موضوع المحاضرين مع وزارة التربية ومجلس وزراء الاقليم قريباً".

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