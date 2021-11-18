2021/11/18 | 14:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس, 18-11-2021 (أ ف ب) – يشهد الانتاج الأدبي التونسي بفضل مساعي ومبادرات الناشرين المحليين واقبال القرّاء على الكتاب باللهجة العاميّة والفرنسية، موجة تجديد مع تواصل ارتفاع تكلفة الكتاب المستورد.ويقام حاليا في العاصمة تونس “معرض تونس الدولي” الذي يعود بعد غياب سنتين بسبب الوباء، ويقدم الناشرون خلاله تخفيضات على الكتب تصل إلى 20 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتاج الأدبي التونسي باللغتين العربية والفرنسية يشهد تجديدا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتاج الأدبي التونسي باللغتين العربية والفرنسية يشهد تجديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).