توجيهات من الكاظمي حول تظاهرة

2021/11/18 | 14:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، تنفيذ خطة لـ "حماية" التظاهرة التي ستنظم في بغداد للمطالبة بالقصاص للضحايا وقتلى عمليات الاغتيال من المتظاهرين والناشطين وصناع الرأي العام.

وذكر بيان للعمليات، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "القوات الأمنية مستمرة بتأمين الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية في العاصمة بغداد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

وأكّد البيان، أنّ "القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بقوات حفظ القانون تواصل تنفيذها لخطط تأمين الحماية للتظاهر السلمي وسط العاصمة بغداد، حيث واصلت قواتنا الأمنية توفير مستوى عال من الحماية بالقرب من مكان تواجد المتظاهرين تهدف لخلق أجواء آمنة للتظاهر".

وتابع البيان، "تم التوجيه بالتعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وبإشراف القادة والآمرين المتواجدين على رأس قطعاتهم، بالإضافة إلى تسهيل عمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية الراغبة بتغطية التظاهرة"، مبينًا أنّ "التظاهر السلمي المنطلق وفق إجراءات وضوابط رسمية، حق كفله الدستور العراقي".

وتنطلق في الساعة الثالثة من عصر اليوم الخميس تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من المدن بمشاركة أمهات عدد من الناشطين والمتظاهرين الذي قتلوا في الاحتجاجات أو بعمليات تصفية خلال الفترة الماضية، للمطالبة بالقصاص للضحايا و"إنهاء الإفلات من العقاب".

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