نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية وإعداديات التمريض للدورين التكميلي والثاني

2021/11/18 | 14:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الخميس، رابط نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية وإعداديات التمريض (الدور التكميلي) و (الدور الثاني)، للعام الدراسي 2020 - 2021 .

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وأدناه رابط النتائج:

الدور الأول

الدور الثاني

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