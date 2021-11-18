السعودية.. ضبط آلاف

2021/11/18 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إمارة منطقة الرياض، الخميس، عن ضبط عشرات الآلاف من القطع المخالفة، التي تستخدم بصناعة الألبسة، في أحد الأحياء بالعاصمة السعودية.

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