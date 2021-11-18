2021/11/18 | 15:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t7L6BpFaSm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. انعقاد المؤتمر التأسيسي لتوحيد جهود الكتاب الخاصة بالإبادة الجماعية والأنفال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. انعقاد المؤتمر التأسيسي لتوحيد جهود الكتاب الخاصة بالإبادة الجماعية والأنفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).