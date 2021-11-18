رابط مباشر.. نتائج امتحانات المدارس المهنية واعداديات التمريض

2021/11/18 | 15:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التربية، الخميس، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (18 تشرين الثاني 2021)، انها "تنشر رابط نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض (الدور الأول / التكميلي) و(الدور الثاني) للعام الدراسي 2020 – 2021".

- رابط نتائج "الدور الاول التكميلي" اضغط هنا.

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