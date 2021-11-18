2021/11/18 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قرر مدرب المنتخب الوطني ديك ادفوكات، استبعاد أربعة لاعبين من صفوف اسود الرافدين.وقال مصدر مقرب من ادفوكات في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني”، ان “المدرب ادفوكات قرر استبعاد اربعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادفوكات يستبعد أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادفوكات يستبعد أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادفوكات يستبعد أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).