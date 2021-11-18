نتائج عمليتين نوعيتين لوكالة الاستخبارات (صورة)

2021/11/18 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

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احبطت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عملية تهريب اكثر من ٢٦ الف حبة مخدرة على الحدودية العراقية السورية والقت القبض اكبر تاجرين للمخدرات في الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى قضاء الرطبة من سوريا، تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد استحصال الموافقات القضائية والتوجه الى قضاء الرطبة ونصب كمين محكم، حيث تمكنت من احباط عملية تهريب (٢٦٤٠٠) الف حبة مخدرة من الجانب السوري".

واضاف البيان، انه "في سياق اخر تم إلقاء القبض على متهمين اثنين في الانبار بالجرم المشهود وهما من اكبر تجار المخدرات وبحوزتهما كمية من الحبوب والمواد المخدرة واسلحة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق احكام المواد (28) مخدرات".

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