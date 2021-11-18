أربعة أسباب تجعل أزمة المهاجرين في بيلاروس مختلفة عن سابقاتها

2021/11/18 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدت في السنوات الأخيرة صور حشود المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود مألوفة، حيث فر السوريون من الحرب الأهلية، واضطرت أقلية الروهينغا على مغادرة ميانمار (بورما)، وهرب الأفغان من حكم حركة طالبان.

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