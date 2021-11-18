2021/11/18 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر مجلس القضاء الاعلى، اليوم اليوم الخميس، قبول الطعن المقدم من قبل المرشح عن تحالف الفتح غريب عسكر بخصوص نتائج الانتخابات.وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، فأنه “قرر قبول قرار الطعن المقدم من مرشح فتح غريب عسكر بعد اجراءات العد والفرز اليدوي تبين وجود اوراق اقتراع لم يحتسبها […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



القضاء يقبل الطعن المقدم من المرشح عن تحالف الفتح غريب عسكر بخصوص نتائج الانتخابات أولاً على الايام نيوز.

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